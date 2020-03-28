https://static.news.ru/photo/2de47f20-70dd-11ea-a837-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утром 28 марта 2020 года на улицы Москвы выехало на 20% меньше личных автомобилей, чем в последнюю субботу марта в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба московского департамента транспорта. Количество поездок на каршеринговых авто сократилось на 36%. Спрос на услуги такси упал на 51% по сравнению с последней мартовской субботой 2019 года.

Пресс-служба дептранса выразила благодарность горожанам за то, что они остаются дома.

Как передавал NEWS.ru, российское правительство рассматривает возможность ввести ограничения на передвижения по стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ограничительные меры могут коснуться авиаперелётов и железнодорожных перевозок.