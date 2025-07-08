На тортики больше не тянет! Желе из черной смородины на зиму — вкуснота!

На тортики больше не тянет! Желе из черной смородины на зиму — вкуснота!

Желе из черной смородины — вкус лета в банке! Этот рецепт — настоящая классика, проверенная годами. Густое ароматное желе с ярким вкусом черной смородины станет любимым зимним лакомством. А готовится оно настолько просто, что справится даже начинающая хозяйка!

Готовим вместе.

1 кг черной смородины переберите, промойте и разомните деревянной ложкой. Добавьте 500 мл воды и доведите до кипения. Варите 15 минут на среднем огне, пока ягоды не отдадут весь сок.

Процедите массу через марлю — вам понадобится только чистый сок без жмыха. На каждый литр сока добавьте 800 г сахара. Доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар полностью растворился.

Проварите 15–20 минут на слабом огне, снимая пену. Проверьте готовность: капля желе на холодной тарелке не должна растекаться. Разлейте по стерильным банкам и закатайте.

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