На Северном Кавказе с 2019 года силовики предотвратили 19 терактов

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С начала 2019 года по сегодняшний день на территории Северного Кавказа сотрудники органов правопорядка предотвратили 36 преступлений террористической направленности. В их числе — 19 терактов. Об этом 13 октября представители информационного центра Национального антитеррористического комитета по итогам заседания НАК.

Заседание провёл директор ФСБ Александр Бортников. В НАК передали, что с начала 2019 года на Кавказе было предотвращено 19 терактов и 36 террористических преступлений.

Ликвидировано 60 боевиков, задержано 144 бандита и 220 пособников, пресечена деятельность 35 законспирированных ячеек, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что двое боевиков были убиты во время спецоперации в столице Чечни. В ходе перестрелки в Грозном также были убиты трое сотрудников спецслужб.

Как ранее писал NEWS.ru, ликвидированные на территории Грозного боевики планировали совершить ряд террористических актов в Чечне. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.