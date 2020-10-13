Кадыров сообщил о целях ликвидированных боевиков

https://static.news.ru/photo/c860980a-0d30-11eb-a256-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Ликвидированные на территории Грозного боевики планировали совершить ряд террористических актов в Чечне. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Ранее в СМИ появилась информация, что двое боевиков были убиты во время спецоперации в столице Чечни. В ходе перестрелки в Грозном также были убиты трое сотрудников спецслужб.

Кадыров подчеркнул, что сейчас в Грозном обстановка спокойная, ограничительные меры не введены. По словам главы Чечни, контртеррористическая операция в столице республики была проведена успешно.

Сегодня утром в ходе успешно проведённой контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе были уничтожены четыре участника незаконных вооружённых формирований. Они планировали ряд террористических актов на территории региона. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы, — написал политик в своём Telegram-канале.

Как передавал NEWS.ru, в Грозном среди погибших со стороны правоохранителей — один полицейский и двое сотрудников Росгвардии.