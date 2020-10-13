Двое боевиков уничтожены в ходе спецоперации в Грозном

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Двое боевиков были убиты во время спецоперации в столице Чечни.

В ходе перестрелки в Грозном также были убиты трое сотрудников спецслужб, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

В Грозном произошло боестолкновение с бандгруппой, несколько боевиков ликвидированы. По предварительным данным, трое сотрудников правоохранительных органов погибли, — сообщил собеседник агентства.

Среди погибших со стороны правоохранителей — один полицейский и двое сотрудников Росгвардии. Источник отметил, что спецоперация ещё не закончена.

В Октябрьском районе города введён режим контртеррористической операции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спецназ ФСБ ликвидировал боевика в Ингушетии. Силовики вступили в перестрелку с террористами. Инцидент произошёл на окраине села Нижний Алкун в Сунженском районе. Банда из пяти человек пыталась оказать сопротивление. Один бандит был ликвидирован, остальные скрылись. У преступников нашли АК-74, 30 патронов, три магазина для автомата, а также рюкзак с вещами.