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Политолог Александр Сосновский обвинил профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова в том, что тот фактически приравнял Советский Союз к Третьему рейху. К такому выводу политолог пришёл, читая старую статью профессора.

В Германии сделали перевод статьи Гасана Гусейнова, которую он писал для фонда Генриха Белля в 2015 году: „Фашизация антифашизма, или Как Российская Федерация легитимирует захват Украины“. Поздравляю! Мы и вы — тоже фашисты, если верить Гусейнову, — сообщил Сосновский в Telegram-канале.

Сосновский также на основе публикации заключает, что, по мнению Гусейнова, разницы между Третьим рейхом и СССР практически нет.

Отличий, собственно говоря, оказалось только два: по „расовому“ и „еврейскому“ вопросу и по отношению к культуре и Церкви. Все остальные признаки идеологии фашизма и официального советского антифашизма совпадали, — цитирует он статью.

29 октября 2019 года Гасан Гусейнов на своей странице в Facebook назвал русский язык «убогим». Кроме того, он возмутился отсутствием в московских киосках иностранной прессы. Также он выразил удивление относительно россиян, живущих на Украине и при этом отказывающихся учить «мову». Сам пост профессора был удалён. Причиной послужило нарушение правил сообщества Facebook. Гусейнов, в свою очередь, отказался извиняться за его написание. Объяснил он это тем, что не несёт ответственность за непонимание людьми сути его высказывания, писал NEWS.ru.