На Кубани проверят информацию о смерти четырёх человек после вакцинации
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:04, 30 июля 2021
Читайте нас в Google Новости
Росздравнадзор после ряда сообщений в СМИ проведёт проверку по поводу членов семьи, якобы умерших после сделанной прививки от коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Росздравнадзора.
По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространённую в социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из четырёх человек, якобы, пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции, — сообщает пресс-служба ведомства.
Как передаёт «Интерфакс», факт гибели действительно зафиксирован, но связывать его с вакцинацией до окончания проверки рано. Об этом сообщил источник в медицинских структурах Краснодарского края.
Ранее испытатели «ЭпиВакКороны» рассказали о случаях смерти после вакцинации из-за возможной неэффективности прививки.