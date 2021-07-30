На Кубани проверят информацию о смерти четырёх человек после вакцинации

Люди с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями имеют повышенную вероятность смерти от коронавируса, даже после вакцинации. Об этом NEWS.ru заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Человек смертен и вакцина, даже при двухкомпонентном введении, не является эликсиром бессмертия. Мы все когда-то умрём. Вакциной можно многократно повысить шансы тяжелобольного или пожилого человека, но не сделать его вечным,...