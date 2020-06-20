На Красной площади провели генеральную репетицию парада Победы

https://static.news.ru/photo/262a87ec-b2ce-11ea-8f4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Более 14 тысяч военнослужащих приступили к генеральной репетиции парада Победы в Москве. Помимо них задействовано 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов.

В составе пешей колонны по Красной площади пройдут более 40 парадных расчётов. В их рядах прошествуют офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей вооружённых сил. Кроме них в состав парада включены слушатели и курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, а также юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств.

В состав механизированной колонны включены 23 типа образцов новой и модернизированной техники. Среди них — танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25» и «Армата», боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», а также тяжёлая огнемётная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4 и береговой ракетный комплекс «Бал».

Самолёты и вертолёты для воздушной части парада привлечены с восьми аэродромов, некоторые из них удалены более чем на тысячу километров от Москвы. Пролёт авиации спланирован 16 группами. Помимо основных 75 воздушных судов, также привлечены 37 резервных. В составе авиадемонстрации — десантно-транспортный вертолёт Ми-26 в сопровождении четёрех Ми-8, три группы по пять Ми-35, Ка-52 и Ми-28 в боевом порядке «клин». Кроме них участвуют воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации — А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160 и Ил-78, а также самолёты оперативно-тактической авиации МиГ-29 и Су-24 в боевом порядке «пеленг». Замыкают строй две группы МиГ-31К и Су-57.

В этом году, по данным ТАСС, из-за пандемии коронавируса приняты повышенные меры для безопасности военнослужащих. К участию в репетициях и параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Парадные расчёты тренируются в перчатках и масках, а состояние участников постоянно контролируют военные медики.

Военнослужащие проводят регулярную дезинфекцию парадной техники, мест её хранения, а также мест проживания участников парада.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади с 9 мая был перенесён на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году.

При этом воздушная часть празднования, которая всё-таки была проведена в День Победы, состоится повторно.

Как писал NEWS.ru ранее, готовность приехать в Москву уже подтвердили лидеры целого ряда стран. Все ранее разосланные российской стороной приглашения остаются в силе. Тем не менее некоторые лидеры государств приезжать всё-таки отказались.

Несмотря на отменённый режим самоизоляции, мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал горожанам во время проведения парада Победы оставаться дома.

В ряде городов страны из-за эпидемиологической ситуации региональные власти отменили или перенесли проведение праздничных шествий.