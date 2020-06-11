Общество

Собянин призвал граждан остаться дома в ближайшие праздники

18:49, 11 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям столицы оставаться дома во время празднования Дня России 12 июня и в день проведения парада Победы 24 июня.

По его словам, массовые мероприятия в городе всё ещё запрещены. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на соответствующий вопрос.

Я бы вам не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия, — заявил градоначальник.

Он подчеркнул, что официальные праздничные мероприятия в городе проводиться будут, однако «лучше это посмотреть по телевизору».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Собянин попросил москвичей, по возможности, продолжать работать на «удалёнке».

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