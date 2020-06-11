Собянин призвал граждан остаться дома в ближайшие праздники

https://static.news.ru/photo/d3c52f08-abfb-11ea-bc20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям столицы оставаться дома во время празднования Дня России 12 июня и в день проведения парада Победы 24 июня.

По его словам, массовые мероприятия в городе всё ещё запрещены. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на соответствующий вопрос.

Я бы вам не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия, — заявил градоначальник.

Он подчеркнул, что официальные праздничные мероприятия в городе проводиться будут, однако «лучше это посмотреть по телевизору».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Собянин попросил москвичей, по возможности, продолжать работать на «удалёнке».