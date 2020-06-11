Собянин призвал граждан остаться дома в ближайшие праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям столицы оставаться дома во время празднования Дня России 12 июня и в день проведения парада Победы 24 июня.
По его словам, массовые мероприятия в городе всё ещё запрещены. Об этом он
Я бы вам не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия, — заявил градоначальник.
Он подчеркнул, что официальные праздничные мероприятия в городе проводиться будут, однако «лучше это посмотреть по телевизору».
Ранее NEWS.ru писал о том, что Собянин попросил москвичей, по возможности, продолжать работать на «удалёнке».
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