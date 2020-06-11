Лидеры 12 стран подтвердили намерение посетить парад Победы

https://static.news.ru/photo/2547b04c-abef-11ea-ac9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свою готовность принять участие в параде Победы, который пройдёт 24 июня в Москве, уже подтвердили лидеры 12 государств. Все разосланные российской стороной приглашения остаются в силе, заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Руководитель ведомства подчеркнул, что большинство подтвердивших свои намерения относительно парада лидеров возглавляют страны СНГ.

Мы подтвердили, что приглашение остаётся в силе всем приглашённым на парад, который планировался 9 мая. Мы уже получили подтверждение от 12 глав государств, — приводит слова Лаврова ТАСС.

Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада Победы. 9 мая в российских городах состоялась только его авиационная часть, были даны праздничные салюты. Однако позже ситуация с COVID-19 улучшилась, после чего российский лидер поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.

Как ранее передавал NEWS.ru, президенту Украины Владимиру Зеленскому российская сторона не направляла приглашение на парад Победы.