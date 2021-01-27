Мясников осудил рекомендацию женщинам рожать в масках

https://static.news.ru/photo/33843c58-60b1-11eb-b035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников прокомментировал предложение, согласно которому женщины будут рожать в масках.

По его мнению, данная инициатива является примером «бездумного административного усердия».

Эти «указивки» писал либо мужчина, либо бездетная женщина. Роды и сегодня — сильнейший стресс. Правильное дыхание — основа правильного ведения родов. Требование рожать в масках — абсурдное с точки зрения акушерства и бесполезно с точки зрения эпидемиологии, — подчеркнул он в своём Telegram-канале.

Мясников уточнил, что женщины с положительным тестом на COVID рожают под присмотром врачей в полном комплекте защитных средств, а в любых ковидных госпиталях пациенты лежат без масок.

Кроме того, добавил врач, дети не рождаются инфицированными, так как COVID-19 не передаётся через плаценту, кровь или материнское молоко. Акушер сразу же забирает новорождённых, а кормление производится матерью в маске.

Зачем мучить роженицу, надевая на неё маску (с её весьма сомнительной эффективностью в принципе), мне неясно, — отметил Мясников.

Как писал NEWS.ru, ранее главный акушер-гинеколог Минздрава Лейла Адамян заявила, что Министерство здравоохранения рекомендовало женщинам, заражённым коронавирусом, надевать защитные маски во время родов. Такая мера, впрочем, будет применяться в индивидуальном порядке с учётом возможных противопоказаний, связанных со здоровьем будущей мамы.