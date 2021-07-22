Мясников: эффективность вакцин против южноафриканского штамма резко падает

Эффективность вакцин от коронавируса резко снижается, когда речь идёт о южноафриканском штамме. Пока достоверные данные есть только насчёт иностранных препаратов, но, скорее всего, эта динамика сохраняется и в случае отечественных вакцин, рассказал NEWS.ru врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам эксперта, у вакцины AstraZeneca эффективность падает до 40–25%, у Pfizer — до 70–60%.

Надо быть готовым к тому, что когда южноафриканский штамм придёт, будет всплеск заболеваемости и снижение эффективности от вакцинации, — предупредил Мясников.

Ранее стало известно, что в Федеральном медико-биологическом агентстве создали новый тест «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» для выявления наиболее актуальных штаммов коронавируса. Он действует за два часа. Изобретение уже зарегистрировали.