МВД: ВСУ создают колл-центры для телефонного терроризма в России

Вооружённые силы Украины создают специальные колл-центры для организации телефонного терроризма в России, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ. По данным ведомства, после начала спецоперации на Украине число ложных сообщений о терактах увеличилось в три раза, до 2172 случаев, и продолжит расти. В ходе мониторинга Интернета выяснилось, что в кол-центры набирают сотрудников со знанием русского языка и с желанием «отомстить России».

В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что вооруженные силы Украины приступили к созданию кол-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны, и в настоящее время для работы в них по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка, — пояснили в МВД.

По данным ведомства, в период с 24 февраля по 25 марта число фейковых сообщений о терактах увеличилось до 2172, в то время как с 1 января по 24 февраля таких случаев насчитывается в три раза меньше — 1200. Более того, в МВД отметили, что в ближайшее время число таких сообщений продолжит расти, потому что в колл-центры «под эгидой ВСУ» набирают сотрудников со знанием русского языка и желанием «отомстить России».

МВД России принимаются исчерпывающие меры реагирования на соответствующие угрозы, — добавили в ведомстве.

14 апреля в Москве задержали 23-летнего мужчину, обвиняемого в финансировании терроризма. По данным следствия, задержанный в период с октября по декабрь 2021 года собирал и перечислял деньги лицам, участвующим в боевых действиях в составе террористической организации, запрещённой на территории России.

Ранее в Санкт-Петербурге 12 районных судов получили сообщения о минировании с подписью TikTok-блогера Дани Милохина, который якобы «обижен на некоторых работников» судебных органов.