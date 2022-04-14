В Москве задержали обвиняемого в финансировании терроризма

В Москве задержан 23-летний мужчина, обвиняемый в финансировании терроризма, об этом NEWS.ru сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. По данным следствия, задержанный перечислял деньги лицам, участвующим в боевых действиях в составе террористической организации, запрещённой в РФ, в период с октября по декабрь 2021 года. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205 УК РФ.

Следственным управлением по Юго-Западному административному округу ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), — рассказала она.

По данным следствия, молодой человек в период с октября по декабрь прошлого года собирал деньги и перечислял их лицам, которые участвовали в боевых действиях в составе террористической организации, запрещённой на территории России. Как уточнила Иванова, обвиняемый знал, на что пойдут собранные им деньги, и совершал переводы осознанно.

Она добавила, что при задержании у него были изъяты технические устройства с информацией, представляющей интерес для следствия. 14 апреля следствие планирует ходатайствовать в суде о заключении обвиняемого под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга снял часть запретов с блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма. Ему разрешили пользоваться интернетом и выходить из дома в любое время. Все остальные запреты, в том числе запрет на общение с журналистами и свидетелями по делу, остались в силе.