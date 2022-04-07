Суд Санкт-Петербурга снял часть запретов с блогера Хованского

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга снял часть запретов с блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма. Ему разрешили пользоваться интернетом и выходить из дома в любое время. Как сообщил ТАСС адвокат Хованского Александр Передрук, остальные запреты, включая запрет на общение с представителями СМИ и свидетелями по делу, оставлены в силе.

6 апреля <...>часть запретов с Юрия сняли: ему теперь разрешено пользоваться интернетом и выходить из дома не только днем, но и в ночное время, — рассказал Передрук.

Хованского задержали в Санкт-Петербурге летом 2021 года. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) из-за исполнения песни про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней ранее был опубликован в Интернете. Кроме того, блогеру предъявили обвинения в насилии в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Первоначально Хованского отправили под арест, но затем ему смягчили меру пресечения и освободили из СИЗО. Изначально ему было запрещено выходить из дома с 18:00 до 10:00, подходить к квартире на Пушкинской, где было совершено преступление, ближе чем на 300 метров, а также пользоваться Интернетом. При этом блогеру разрешили общаться с семьёй и девушкой.