МВД вскрыло схему по выводу миллиардов рублей за границу

Сотрудники правоохранительных органов России перекрыли канал вывода денежных средств по исполнительным производствам за рубеж.
Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк,
По словам Волк, таким образом за границу уходили миллиарды рублей. В операции по пресечению незаконной деятельности участвовали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из ЮЗАО Москвы, ГСУ ГУ МВД по столице и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области. По факту незаконного вывода средств возбуждено уголовное дело.
Как передавал NEWS.ru, в мае полицейские задержали в Москве бывшего председателя совета директоров двух банков — «Балтики» и Инкредбанка — Олега Власова в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России более 500 млрд рублей.
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