МВД вскрыло схему по выводу миллиардов рублей за границу

https://static.news.ru/photo/896518f8-dee9-11ea-a677-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов России перекрыли канал вывода денежных средств по исполнительным производствам за рубеж.

Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, передаёт РИА Новости. Схема злоумышленников состояла в создании фиктивной задолженности одних подконтрольных им организаций перед другими. Представитель фирмы, выступавшей в качестве пострадавшей, обращался с исковым заявление о взыскании долгов в арбитражный суд, а после вынесения решения исполнительный лист отправлялся в Федеральную службу судебных приставов. ФССП списывала деньги со счёта должника. Истец затем обращался с заявлением о перечислении средств на расчётный счет принадлежащей ему организации, зарегистрированной за рубежом.

По словам Волк, таким образом за границу уходили миллиарды рублей. В операции по пресечению незаконной деятельности участвовали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из ЮЗАО Москвы, ГСУ ГУ МВД по столице и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области. По факту незаконного вывода средств возбуждено уголовное дело.

Как передавал NEWS.ru, в мае полицейские задержали в Москве бывшего председателя совета директоров двух банков — «Балтики» и Инкредбанка — Олега Власова в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России более 500 млрд рублей.