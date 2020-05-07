Банкира Власова взяли под стражу по делу о выводе из России 500 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/018247c6-9088-11ea-bbfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали в Москве бывшего председателя совета директоров двух банков — «Балтики» и Инкредбанка — Олега Власова в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд рублей.

Постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Олега Власова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июля 2020 года, — сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

По её словам, Власову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники НЦБ Интерпола МВД РФ доставили в Москву из Черногории Сергея Ильина, обвиняемого в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 160 УК РФ. По версии силовиков, с 2009 по 2010 год, работая на посту председателя правления коммерческого банка, задержанный принимал участие в незаконных действиях по выводу средств со счетов организации.