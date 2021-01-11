МВД в ходе профилактики выявило 57 экстремистских преступлений

https://static.news.ru/photo/0315ab92-53f5-11eb-aa35-fa163e074e61_660.jpg Олег Ильиных Фото: ГУПЭ МВД России

Министерство внутренних дел в рамках профилактики выявило в 2020 году 57 преступлений экстремистской направленности и террористического характера, сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России Олег Ильиных.

По его словам, операция проходила под названием «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».

Задокументировано 57 преступлений экстремистской направленности и террористического характера и 356 административных правонарушений, связанных с распространением экстремистских материалов, в том числе в сети Интернет, — уточнил он.

Ильиных подчеркнул, что ключевой задачей операции стало налаживание диалога полиции с гражданами и получение обратной связи от общества.

В 2019 году главное управление ведомства по противодействию экстремизму также провело федеральное оперативно-профилактическое мероприятие «Нет — ненависти и вражде!». По его итогам было отмечено общее оздоровление криминогенной обстановки.

Ранее NEWS.ru писал, что за 11 месяцев 2020 года сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) выдворили из России по решению судов более 10 тысяч иностранных граждан, незаконно находившихся в стране. В число депортированных попали также 40 несовершеннолетних.