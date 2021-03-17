МВД РФ направило запрос властям США из-за вакансий наркокурьеров в Facebook

https://static.news.ru/photo/4af79bfc-871a-11eb-974c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России направило запрос в Управление по борьбе с наркотиками США после публикации в Facebook вакансий наркокурьеров. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение депутата Госдумы Антона Горелкина.

В целях установления лиц, причастных к размещению указанных в обращении рекламных объявлений, МВД России направлен запрос представителю Управления по борьбе с наркотиками США в России, при получении ответа, на который проинформируем вас дополнительно, — написал Горелкин в своём Telegram-канале.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что модераторы Facebook удалили рекламу вакансий для наркокурьеров. Соответствующее требование РКН передал порталу 5 марта 2021 года в целях защиты граждан РФ от «зловредного контента». Подобные объявления размещались в некоторых аккаунтах.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление администрации Twitter об обеспокоенности попытками российских властей ограничить общественный диалог в Сети. Она отметила, что соцсеть сама нередко занимается блокированием неугодных мнений, припомнив блокировку Twitter-аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.