МВД: проживание не по месту регистрации не является нарушением самоизоляции

https://static.news.ru/photo/abb31912-91de-11ea-9d34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция в Москве не привлекает к административной ответственности людей, проживающих вне места своей регистрации при соблюдении введённого в столице режима самоизоляции.

При соблюдении гражданами <...> порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения, — сообщили ТАСС в в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Ранее NEWS.ru писал, что москвичи оплатят 35 тыс. штрафов, которые на сегодня выписаны им за нарушение режима самоизоляции. Ни одно постановление не было обжаловано, выносятся они на основании официального письма о выявлении нарушения.

Штрафы касаются тех людей, которые подписали добровольное согласие о нахождении дома в связи с заболеванием коронавирусом или ОРВИ в лёгкой форме или проживанием в одной квартире с такими людьми. Нарушения выявляются при помощи камер фото- и видеофиксации и приложения «Социальный мониторинг».

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 274 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 198 676 (+10 817 за последние сутки), более 31 тыс. выздоровели, умерли 1827 человек. В Москве 104 189 заболевших (+5667 за последние сутки), выздоровели более 12 тыс., умерли 1010.