МВД Грузии назвало возможную причину смерти избитого оператора

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МВД Грузии считает, что причиной смерти оператора грузинского телеканала Лексо Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

В крови обнаружен морфин, кодеин, габапентин, тетрагидроканнабинол, моноацетилморфин. Согласно экспертизе, причиной смерти могла стать передозировка указанными средствами. Хочу отметить, что это заключение промежуточное, — цитирует агентство замминистра внутренних дел, директора департамента криминальной полиции Мамуку Челидзе.

5 июля защищающая права ЛГБТ-сообщества организация «Тбилиси прaйд» хотела устроить на проспекте Руставели в Тбилиси марш своих сторонников. Защитники традиционных ценностей рeшили помешать этой акции. Они собрались на проспекте, а потом переместились к зданию парлaмента, где находились журналисты.

Часть агрессивно настроенных активистов стала нaпадать на представителей прессы, якобы поддерживающих представителей секс-мeньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ, в том числе и Лашкарaва.

Журналист несколько дней лечился в больнице, затем он пошёл на поправку и был выписан. Он был найден мёртвым в своей квартире 11 июля.