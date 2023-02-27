«Мужчины могут исчезнуть»: Малышева назвала опасность низкого тестостерона Малышева заявила, что низкий уровень тестостерона у мужчин может привести к их исчезновению

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Низкий уровень тестостерона может привести к понижению либидо и проблемам со здоровьем, заявила в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что нужно следить за весом, так как оптимальный уровень гормона наблюдается только у мужчин с обхватом талии до 102 см.

Мужчины могут исчезнуть с планеты. <...> За последние 50 лет в их организме произошли драматические изменения: количество сперматозоидов уменьшилось почти в два раза, тестостерон упал, — сказала Малышева.

Телеведущая уточнила, что жир уничтожает тестостерон, так что мужчинам нужно заниматься спортом. Кроме того, следует спать от пяти до восьми часов в сутки и поддерживать уровень окситоцина, который вырабатывается, в том числе во время объятий.

Ранее врач-эндокринолог Роман Терушкин рассказал, что для мужского организма особенно полезны витамины группы B, поскольку они поддерживают кровообращение и тонус сосудов. Специалист уточнил, что эти витамины также отвечают за половое влечение и в целом положительно влияют на потенцию мужчины.