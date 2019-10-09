Виталий Мутко Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель председателя правительства Виталий Мутко заявил, что запрет на точечную застройку при действующих стандартах территориального развития не имеет смысла.

По его словам, этого недостаточно для решения проблем строительства жилья в стране, передаёт «Интерфакс».

Всё-таки мы должны исходить из разграничения полномочий субъектов РФ: есть полномочия муниципальные, субъектовые, всё-таки есть генеральный план застройки территорий, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что несколько десятков жителей посёлка Коммунарка в Новой Москве устроили митинг. Они протестовали против точечной застройки и вырубки зелёных зон.

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях