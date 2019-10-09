Заместитель председателя правительства Виталий Мутко заявил, что запрет на точечную застройку при действующих стандартах территориального развития не имеет смысла.
По его словам, этого недостаточно для решения проблем строительства жилья в стране, передаёт «
Всё-таки мы должны исходить из разграничения полномочий субъектов РФ: есть полномочия муниципальные, субъектовые, всё-таки есть генеральный план застройки территорий, — подчеркнул он.
Ранее News.ru писал, что несколько десятков жителей посёлка Коммунарка в Новой Москве устроили митинг. Они протестовали против точечной застройки и вырубки зелёных зон.
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