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Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил, что в России может быть разрешена реклама вин отечественного производства.

Глава кабмина заявил, что никогда не считал подобную рекламу предосудительной. Однако при этом отметил, что эта тема требует «аккуратного» отношения. По словам Медведева, вопрос о возвращении рекламы вин можно будет...