Мусорные полигоны в России заняли площадь, равную Греции

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Ситуацию с переработкой мусора в России глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала катастрофической. На сегодняшний день объекты с твёрдыми отходами в стране разрослись до размеров Греции. Об этом пишет газета «Известия».

Объекты ТКО в России занимают 384 тысяч гектаров — это площадь, как четыре Гонконга или полтора Люксембурга. А если говорить про все твёрдые отходы — примерно территория Греции. Это катастрофа, — сказала Радионова.

Проблема в том, что в России нет сортировочных заводов. Часто мусор сортируют руками, потому что это очень дёшево, но это даёт лишь 10%, а иногда и всего 2–4% полезных фракций. Пластик она вообще запретила бы в России, потому что его мелкие частицы невозможно собрать, поэтому он остаётся в земле навсегда.

На некоторых сортировочных станциях нет даже магнитов, которые позволяют автоматически отбирать железо. По словам главы Росприроднадзора, проблему необходимо решать комплексно. Сейчас правительство «раскачивает реформу».

Радионова выразила надежду, что «Российский экологический оператор» займётся этим более основательно. Причиной проблемы она считает менталитет как производителей, так и населения России. Его нужно менять.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что ведомство не намерено проводить рекультивацию мусорных полигонов за счёт увеличения тарифов на вывоз отходов, и нелестно отозвался об авторе этой инициативы.