Мурашко в августе собирается сделать прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/aacb9760-dc7d-11ea-a4a5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Пресс-служба Госдумы/АГН «Москва»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко планирует сделать прививку от коронавируса в августе, если вакцина уже будет доступна.

Как будет выпущена вакцина, — уточнил руководитель ведомства, отвечая на вопрос журналистов о готовности сделать прививку.

Мурашко добавил, что первыми препарат должны получить медицинские работники и люди из групп риска, уточняет ТАСС.

Президент России Владимир Путин 11 августа проинформировал, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство он не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.

Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Тем не менее население проявляет большой интерес к такой возможности, писал NEWS.ru.