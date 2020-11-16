Мурашко: система маркировки лекарств в РФ работает без перебоев

https://static.news.ru/photo/1aa6f188-27fb-11eb-aa7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Система маркировки лекарственных препаратов на сегодняшний день работает в России без каких-либо перебоев, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Система маркировки движения лекарственных препаратов претерпела изменения и на сегодняшний день и в целом стала работать практически без перебоев, — отметил Мурашко, слова которого приводит РИА Новости.

Министр также добавил, что «отдельные вопросы, которые возникают, устраняются».

В России 16 ноября зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Коэффициент распространения COVID-19 в стране вторые сутки подряд сохраняется на уровне 1,07.

Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.

Ранее NEWS.ru писал, что реанимационный фонд в регионах России в настоящее время загружен менее чем на 25%.