«Мухи дохнут»: Певцов дал резкое определение Богомолову и Собчак Певцов назвал Богомолова и Собчак талантливыми хамелеонами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Дмитрий Певцов

Театральный режиссер Константин Богомолов и его жена Ксения Собчак являются талантливыми хамелеонами, заявил NEWS.ru депутат Госдумы народный артист России Дмитрий Певцов. По его мнению, принцип работы Богомолова заключается в глумлении и эпатаже. Данный подход Певцов назвал скучным настолько, что от него «мухи дохнут».

Он (Константин Богомолов. — NEWS.ru) вместе со своей женой (Ксенией Собчак. — NEWS.ru) — талантливые хамелеоны. И у него один творческий принцип — глумление и эпатаж. Там больше ничего нет, ничего святого. Ну, потом, это скучно очень всё. Если убрать глумление и эпатаж, просто мухи дохнут. Это скучно просто, — подчеркнул Певцов.

Ранее Дмитрий Певцов сообщил об отказе от съемок в киноальманахе «Я люблю тебя, Россия» под руководством режиссера Константина Богомолова. Артист объяснил свое решение нежеланием «даже в титрах стоять с этим человеком». По словам Дмитрия Певцова, в последнее время он стал получать меньше предложений о съемках в кино. Депутат Госдумы связал это с тем, что создатели фильмов чувствуют его нежелание тратить время на проекты, не вызывающие у него отклика.

Также Дмитрий Певцов выразил мнение, что уехавшие из России на фоне специальной военной операции на Украине артисты никому не нужны и «загнутся» за границей. Условием их возвращения на родину Певцов назвал извинения, которые покинувшие страну, по его мнению, должны принести публично в том же объеме, в каком критиковали СВО.