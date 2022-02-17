Москвичам рассказали, чем опасен циклон «Иления»

Циклон «Иления» принесёт с собой потепление, а также дождь и мокрый снег. При этом из-за порывистого ветра возрастает опасность падения льда с крыш и незакреплённых конструкций. Об этом заявил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вчера ещё было выпущено предупреждение Росгидрометом об этом циклоне, о порывистом ветре. Сейчас нужно подальше держаться от всевозможных щитов, от неочищенных крыш, потому что когда дождь и мокрый снег и ветер — это очень опасно. И гололедица также будет. Вот это главные угрозы, — сообщил он.

Он добавил, что циклон принесёт с собой потепление на несколько градусов. Однако влажность и порывистый ветер сведут на нет его эффект.

К вечеру ветер усилится и ночью тоже будет интенсивный, до 20 метров в секунду. <...> Температура будет повышаться до +4-5 градусов, но ощущения тепла не будет, потому что порывистый ветер и влажность повышенная приведут к тому, что люди не буду ощущать его, — резюмировал он.