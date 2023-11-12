Москвичам пообещали снег и минусовую температуру на следующей неделе Синоптик Шувалов предупредил москвичей о похолодании и снеге на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе в Москве ожидается переменчивая погода, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, осадки прогнозируются в столице всю первую половину недели, потом придут холода и выпадет снег. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 5 градусов, днем ожидается от 0 до минус 2 градусов, добавил метеоролог.

Циклон, пришедший в столицу в выходные, принес с собой затяжные дожди. В первой половине недели ожидаются сильные осадки. К середине следующей недели в Москву придут холода, выпадет снег. Ветер северо-восточный, местами может быть порывистый, до 12–14 м/с. Температура опустится ниже нуля. В ночные часы ожидается до −5 градусов, днем — от 0 до −2 градусов, — рассказал Шувалов.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил: согласно старым нормам, посчитанным за период с 1961 по 1990 год, 10 ноября в Москве должна была начаться климатическая зима. Именно с этого дня среднесуточная температура воздуха в городе становилась устойчиво ниже нулевой отметки. Однако климат меняется и на сегодняшнем этапе движется в сторону постепенного повышения температуры, отметил специалист.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в осенне-зимний период увеличится число геомагнитных бурь. Синоптик подтвердил, что магнитные бури могут привести к повышению артериального давления и головной боли, к вялости, сонливости, обострению хронических заболеваний.