Москвичам рассказали, когда наступит зима

На следующей неделе в Москве впервые среднесуточная температура окажется ниже нуля. Ожидаются снег и гололедица. Об этом РИА Новостям сообщили в Центре «Фобос».

Метеорологическая зима наступит в Москве с опозданием на пять суток, 15 ноября, — уточнил синоптик.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказал, когда в Москву придёт зимняя погода. Это произойдёт уже во вторник, 9 ноября. В этот день, согласно прогнозам, в столице похолодает до нуля днём, пройдёт дождь с мокрым снегом.

Ранее сообщалось, что в борьбе с метеозависимостью помогают зарядка, контрастный душ, разнообразные овощи и фрукты. Об этом рассказал главный специалист по первичной санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По его словам, особенно чувствительным к изменениям температур людям следует тренировать сосуды. Кроме того, Тяжельников отметил, что необходимо избегать стрессов и переутомления.