Москвичам пообещали 30-сантиметровые сугробы

Высота сугробов в Москве к следующим выходным достигнет 30 см, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, к понедельнику, 27 декабря, сугробы вырастут до 32–37 см — это вдвое больше положенной нормы.

За предстоящую неделю в Москве в общей сложности выпадет от семи до 12 мм осадков, а высота сугробов достигнет к воскресенью 30 см, а в понедельник — до 32–37 см, что вдвое больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь, — сообщил синоптик.

Он добавил, что за минувшую ночь на базовой метеостанции ВДНХ выпало 5 мм осадков (8% месячной нормы), в результате снегопада сугробы выросли с 17 до 23 см. Обычно в это время года высота снежного покрова не превышает 15 см.

Тишковец также напомнил, что рекорд этого дня был установлен в 1919 году, тогда сугробы в Москве достигли 52 см.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается снижение температуры на 16–20 градусов ниже нормы. Как пояснил специалист, с воскресенья холодный воздух достигнет Северо-Западного федерального округа, 20 декабря начнёт поступать в регионы Центрального федерального округа и 21 декабря мороз придёт в центр Европейской России. В Московской области похолодает до минус 26.