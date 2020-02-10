https://static.news.ru/photo/4e97d86e-4c09-11ea-98f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжительность парада Победы в Москве увеличат до полутора часов.

Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании по подготовке праздника, передаёт «Интерфакс». Глава Минобороны отметил, что мероприятие будет более масштабным, чем в 2019-м и 2018 годах, «просто по той причине, что это 75 лет Победы». Для ветеранов Великой Отечественной войны, которых Шойгу назвал главными гостями парада, подготовили особую праздничную программу, которая продлится четыре дня.

Ранее, как писал NEWS.ru, Сергей Шойгу раскрыл детали предстоящего 9 мая парада Победы в Москве. В праздничном действе примут участие 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц наземной военной техники и 150 воздушных судов. В исторической части парада примут участие артиллерийские установки СУ-100 и танки Т-34-85. C 29 апреля на Красной площади будут проводиться репетиции мероприятия.