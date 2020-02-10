Продолжительность парада Победы в Москве увеличат до полутора часов.
Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании по подготовке праздника,
Ранее, как писал NEWS.ru, Сергей Шойгу раскрыл детали предстоящего 9 мая парада Победы в Москве. В праздничном действе примут участие 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц наземной военной техники и 150 воздушных судов. В исторической части парада примут участие артиллерийские установки СУ-100 и танки Т-34-85. C 29 апреля на Красной площади будут проводиться репетиции мероприятия.
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