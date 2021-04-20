Московская прокуратура будет добиваться запрета организаций Навального

https://static.news.ru/photo/6d6b94b2-a1d3-11eb-88e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Москвы сообщила, что собрала достаточные доказательства противоправных действий Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ иноагентом), штабов оппозиционера Алексея Навального и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, признан властями РФ иноагентом). В ведомстве собираются добиваться запрета на работу этих организаций.

По версии прокуратуры, в представленных суду материалах есть исчерпывающие доказательства, что организации оппозиционера ведут экстремистскую деятельность, призывают к насильственным действиям, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, призывают к массовым беспорядкам и вовлекают несовершеннолетних в противоправную деятельность. Подтвердить это должны вступившие в силу судебные решения.

Эти организации действуют в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России, — говорится на сайте столичной прокуратуры.

В ведомстве дважды подчеркнули, что собрали все необходимые доказательства.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления цветной революции, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной.

Рассмотрение дела пройдёт в закрытом режиме, так как в материалах, по данным суда, содержатся секретные сведения.

Если организации будут признаны экстремистскими, их сотрудники и жертвователи могут стать фигурантами уголовных дел. Кроме того, СМИ должны будут указывать на этот статус в каждой публикации.

Накануне сторонники Навального анонсировали акции во многих городах России в его поддержку. В Интернете была организована регистрация граждан. Планировалось, что место и время проведения акции объявят, когда по всей стране наберётся 500 тысяч желающих принять участие в протесте. Однако в результате соратники Навального не стали дожидаться достижения этого показателя, так как ситуация со здоровьем оппозиционера ухудшается, а гражданского врача к нему до сих пор не пускают.