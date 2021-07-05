Москалькову госпитализировали с COVID-19

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила положительный тест на коронавирусную инфекцию. Её госпитализировали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении омбудсмена.
Врачи оценивают состояние Москальковой как удовлетворительное.
Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом «коронавирусная инфекция», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что работа в аппарате идёт по плану.
Ранее стало известно, что российский сценарист Александр Стефанович госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Экс-супруг Аллы Пугачёвой угодил в больницу в Москве.
76-летний кинорежиссёр заболел около недели назад. Поначалу Стефанович лечился дома, однако постепенно состояние сценариста стало ухудшаться. По имеющейся информации, Александра Борисовича поместили в клинику в Сокольниках.