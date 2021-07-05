Москалькову госпитализировали с COVID-19

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В этом году абитуриенты могут дистанционно подать документы в 442 российских вуза, которые сами проверят результаты ЕГЭ выпускника. Об этом рассказала в интервью каналу «Мир 24» ответственный секретарь приёмной комиссии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Светлана Брюховецкая.

Результаты ЕГЭ проверяются через единую федеральную интернет-систему, куда они загружаются. Абитуриентам необязательно загружать свои результаты к заявлению о приёме. Как только его персональные данные мы загружаем, нам возвращаются его результаты,...