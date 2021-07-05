16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Москалькову госпитализировали с COVID-19

20:25, 05 июля 2021
Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила положительный тест на коронавирусную инфекцию. Её госпитализировали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении омбудсмена.

Врачи оценивают состояние Москальковой как удовлетворительное.

Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом «коронавирусная инфекция», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что работа в аппарате идёт по плану.

Ранее стало известно, что российский сценарист Александр Стефанович госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Экс-супруг Аллы Пугачёвой угодил в больницу в Москве.

76-летний кинорежиссёр заболел около недели назад. Поначалу Стефанович лечился дома, однако постепенно состояние сценариста стало ухудшаться. По имеющейся информации, Александра Борисовича поместили в клинику в Сокольниках.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео