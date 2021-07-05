Экс-супруг Аллы Пугачёвой угодил с коронавирусом в больницу

Российский сценарист и режиссёр Александр Стефанович госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Экс-супруг Аллы Пугачёвой угодил в больницу в Москве, передаёт Telegram-канал Mash.

Сообщается, что 76-летний кинорежиссёр заболел около недели назад. Поначалу Стефанович лечился дома, однако постепенно состояние сценариста стало ухудшаться. По имеющейся информации, Александра Борисовича поместили в клинику в Сокольниках. У него поражено около 50% лёгких.

В настоящий момент врачи оценивают состояние артиста как средней степени тяжести.

В браке с Пугачёвой Стефанович пробыл с 1976 по 1980 год. До этого был женат на Наталии Богуновой. Детей у кинорежиссёра нет. Заслуженный деятель искусств РФ известен как режиссёр телевизионного фильма «Кураж», мелодрамы «Душа», а также фильма «Начни сначала» и других кинолент.

Ранее стало известно, что Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Тем временем его супруга Вера Алентова продолжает бороться с COVID-19. В настоящий момент подробности её состояния не разглашаются.