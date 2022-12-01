Мошенники стали обманывать россиян под видом сотрудников ФСБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ФСБ сообщили, что жителям Москвы все чаще звонят мошенники под видом сотрудников спецслужбы. Обычно звонки поступают с территории Украины. УФСБ по Москве и Московской области утверждает, что злоумышленники стараются не только обмануть потенциальную жертву, нажившись на этом, но и склонить граждан к совершению преступления. В частности, речь идет о терроризме, заметили в управлении, передает РИА Новости.

В большинстве случаев звонки осуществляются с Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия российских правоохранительных структур, — отмечается в релизе.

Мошенники представляются сотрудниками банков или ФСБ. Они предлагают гражданам поучаствовать в «поимке преступников», для этого нужно перечислить деньги на «защищенные счета», предварительно взяв кредит или продав имущество.

По данным ФСБ, также людей пытаются склонить к поджогам социальной инфраструктуры, автомобилей и не только. В ведомстве добавили, что такие действия попадают под статью «Террористический акт». Кроме того, спецслужба напомнила, что силовики не имеют права требовать перевода денег на какие-либо счета или сделок по продаже имущества.

Ранее финансист Роман Эткинд рассказал, что в России появился новый вид телефонного мошенничества. Злоумышленники убеждают граждан перевести накопления между собственными счетами, а затем похищают средства.