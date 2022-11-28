Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества Финансист Эткинд рассказал о риске лишиться накоплений при переводе между своими счетами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России появился новый вид телефонного мошенничества: злоумышленники убеждают граждан перевести накопления между собственными счетами, а затем похищают средства. Как работает такая схема, рассказал агентству ПРАЙМ финансист Роман Эткинд.

По его словам, мошенники заражают компьютер или телефон гражданина вирусом, позволяющим получить данные одного из его счетов через онлайн-банк. Затем звонят и, представившись сотрудниками банка, ЦБ РФ или полиции, убеждают перевести все средства с других счетов на этот. Если человек поддается на их уговоры и переводит деньги, то мошенники сразу же их снимают.

Сложность здесь состоит в том, что сотрудникам ЦБ и службам безопасности банков, борющимся с мошенниками, практически невозможно понять, что происходит противоправное действие. Ведь человек сам переводит деньги между своими счетами, что обычно не вызывает вопросов, — сказал специалист.

Для того чтобы избежать потери накоплений, он посоветовал россиянам не отвечать на звонки с неизвестных номеров, не переходить по ссылкам в электронной почте с незнакомых адресов. Он также порекомендовал быть внимательными при посещении сайтов банков, поскольку злоумышленники могут создавать их копии.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выманивать у пользователей «Яндекс.Почты» личные данные и пароли. Для получения этих сведений они рассылают письма от имени службы поддержки с угрозой заблокировать аккаунт.