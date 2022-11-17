Россиян предупредили о новом виде e-mail-мошенничества

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Мошенники начали выманивать у пользователей «Яндекс Почты» личные данные и пароли. Для получения этих сведений они рассылают письма от имени службы поддержки с угрозой заблокировать аккаунт, сообщает ТАСС.

По данным агентства, злоумышленники сообщают пользователю, что активность его аккаунта напоминает действия спам-бота. Они предупреждают о возможности блокировки, а во избежание этого просят пользователя подтвердить, что он не является роботом и сообщить имя, фамилию, дату рождения, пароль аккаунта и другие данные.

При нажатии на отправителя, можно увидеть неизвестный электронный адрес, не имеющий отношения к службе поддержки «Яндекса». В компании агентству подтвердили, что этот адрес является фишинговым. Пользователям порекомендовали не переходить по ссылкам, которые содержатся в подобных письмах и не выполнять никаких предлагаемых действий. Также добавили, что все письма от службы поддержки приходят только с адресов @support.yandex.ru, @yandex-team.ru.

Ранее специалист по кибербезопасности Анна Митрохина рассказала россиянам, как защититься от уловок телефонных мошенников. Если злоумышленники представляются менеджерами банков и под разными предлогами просят перевести деньги на чужой счет, следует сразу перезвонить на горячую линию своего банка или заблокировать карту в приложении. Для онлайн-покупок эксперт посоветовала завести отдельный счет.