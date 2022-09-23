Мошенники рассылают россиянам SMS с предложением «уладить вопрос» с армией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали рассылать россиянам смс-сообщения, предлагая «уладить вопрос» с армией. Обман строится на неких гарантиях профессиональной юридической помощи или якобы имеющихся связей с военкоматами, сообщают «Известия» со ссылкой на компанию Pro32, которая занимается кибербезопасностью.

Если жертва купилась на это сообщение, ей назначают сумму, а после скрываются с деньгами. Сейчас на черном рынке растет спрос на информацию о мужчинах призывного возраста и членах их семей. И если несколько дней назад мошенники работали по базам данных соискателей ипотечного кредита, то сейчас они разрабатывают новые схемы в соответствии с актуальной новостной повесткой.

Специалисты считают, что звонков, e-mail и объявлений в интернете, гарантирующих неполучение повестки, будет все больше. По новому сценарию мошенники уведомляют собеседника о направлении повестки, угрожают наказанием за неявку в военкомат или сразу предлагают решить вопрос с отсрочкой за деньги.

Злоумышленники могут звонить женщинам насчет мужей, сыновей, внуков и племянников, которые явно не попадают под мобилизацию. Им могут также направлять сообщения, что их родственник уже находится на сборном пункте.

Мошенники могут использовать подмену номеров, маскировать вызовы и сообщения под администрации, МВД, военкоматы. Их основная цель — получить деньги или завладеть личными данными.

В России с 22 сентября открылась горячая линия «122» для ответов на вопросы по частичной мобилизации. Кабмин собирает часто задаваемые вопросы россиян и совместно с Минобороны готовит ответы.