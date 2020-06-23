Мошенники от лица банкиров обещают в Facebook матпомощь на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/761980c4-b52a-11ea-b360-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

В период пандемии коронавируса в соцсети Facebook возросло количество объявлений от мошенников, в которых гражданам от лица Сбербанка и Альфа-Банка предлагаются деньги «в связи с текущей ситуацией». В подобных сообщениях часто предлагается перейти по ссылке, чтобы получить на карту до 600 тыс. рублей.

Всего с начала 2020 года банк заблокировал свыше 18 тыс. аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, которые использовались для финансового обмана, — сообщили «Коммерсанту» в Сбербанке.

Представители финансовой организации подчеркнули, что постоянно отслеживают появление в Интернете и соцсетях мошеннических аккаунтов. По их данным, помимо акции по раздаче денег злоумышленники часто обещают компенсации и возврат НДС в период пандемии.

В пресс-службе Альфа-Банка изданию сообщили, что с апреля количество мошеннических аккаунтов в соцсетях и сайтов-подделок увеличилось вдвое, причём более всего именно в Facebook.

Самый частый сценарий — обещание материальной помощи и выманивание платёжных данных у клиента, — подчеркнули в Альфа-Банке.

Facebook с точки зрения российского законодательства — информационный посредник и не несёт ответственности за содержание объявлений, он обязан только удалить спорный контент и предоставить заинтересованным лицам информацию о его распространителе, отметил старший юрист фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.

В Facebook «Коммерсанту» заявили, что компания использует «много ресурсов» для борьбы с подобной рекламой. Там также подчеркнули, что пользователи могут помочь сделать её эффективнее, нажав на три точки в верхнем правом углу рекламного объявления и выбрав опцию «Пожаловаться на рекламу».

Как писал NEWS.ru, потери российской экономики от киберпреступности в 2020 году могут составить порядка 3,5 трлн рублей. Такое мнение высказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, к концу 2021 года ущерб может вырасти в два раза — до 7 трлн рублей. Он уточнил, что такой сценарий вероятен, если не начать принимать самые экстренные меры по борьбе с киберпреступностью. При этом в случае бездействия, по прогнозам Сбербанка, в 2021 году число таких злоумышленников в России увеличится примерно на 30%. Рост числа противоправных действий в сфере высоких технологий был спровоцирован пандемией коронавируса, отметил Кузнецов.

Злоумышленники, пользуясь доверием граждан, в период режима самоизоляции использовали самые разные приёмы: организовывали якобы сбор средств для помощи пострадавшим от COVID-19, создавали поддельные сайты по детским выплатам и даже атаковали засидевшихся дома геймеров. Помимо этого, они рассылали фальшивые сообщения о необходимости заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции.