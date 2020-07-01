Мосгоризбирком опроверг информацию об удалении волонтёров с участков

https://static.news.ru/photo/3ba68540-bba6-11ea-b1df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Информация об удалении волонтёров с участков для голосования и об угрозах КоАПом не подтвердилась Мосгоризбиркомом после проведённой проверки.

МГИК проверил сообщение. Информация об удалении волонтёров и угроз КоАПом не подтвердилась. Проведение экзитполов не относится к предмету регулирования нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Мосгоризбиркома.

Также члены комиссии проверили информацию о том, что в книгах избирателей на УИК 2288 не заполнены графы на каждой странице «число участников голосования, получивших бюллетени для голосования до дня голосования», несмотря на то что они якобы должны быть заполнены до 18:00 30 июня.

МГИК проверил сообщение. В соответствии с п. 2.4.18 инструкции по составлению, уточнению и использованию списков участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на каждой странице списка участников голосования указываются суммарные данные по этой странице о числе участников голосования, получивших бюллетени для голосования до дня голосования, на момент подписания списка председателем УИК и заверения печатью. Данные действия должны быть осуществлены в 20:00 по местному времени 30 июня 2020 года. Необходимые разъяснения доведены до председателя УИК, — следует из сообщения ведомства.

Информация о том, что волонтёров партии, проводящих экзитпол, вынуждают отходить от участков на 50–100 метров, а также об угрозах КоАПом, была распространена главой муниципального округа Якиманка, зампредом московского отделения «Яблока» Андреем Моревым в Facebook.

В России продолжается голосование по поправкам к Конституции. Изначально назначенное на 22 апреля, оно было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня. В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

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