Мишустин заявил о преждевременности заявлений о победе над COVID-19

https://static.news.ru/photo/f5b6d986-17a3-11eb-90f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полная победа над коронавирусом еще не достигнута, так как все ещё сохраняется «фактор неопределённости». Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководством фракций Госдумы.

К сожалению, фактор неопределенности сохраняется, и, наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано, ситуация достаточно сложная, — цитирует ТАСС главу кабинета министров.

Он также рассказал, что бюджет в такой ситуации остаётся «напряженным» — существует и дефицит, но он, по словам Мишустина, направлен в первую очередь на поддержку людей.

Как сообщал NEWS.ru, ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется в Москве концу октября — началу ноября. При этом регионы смогут выйти на плато не раньше чем через месяц.

26 октября в России зафиксировано за последние сутки рекордное количество заразившихся — 17 347 человек. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 534 224 человека. За прошедшие 24 часа из российских больниц были выписаны 7574 пациента с ранее диагностированным COVID-19. В общей сложности с болезнью справились 1 146 096 россиян.