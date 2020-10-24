Инфекционист рассказал, когда Москва выйдет на плато по COVID-19

https://static.news.ru/photo/ccd4a05a-177d-11eb-9754-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом стабилизируется в российской столице примерно через неделю-полторы. Об этом сообщил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

При этом регионам не стоит ожидать выхода на плато раньше, чем через месяц.

Заболеваемость начнёт снижаться в Москве именно недели через две-три, а в регионах будет увеличение. Регионы выйдут на плато через месяц, не раньше, — сказал Тимаков ТАСС.

По мнению эксперта, до конца января заболеваемость коронавирусной инфекцией в России будет «потихонечку снижаться».

26 октября в России выявили 17 347 заразившихся коронавирусом за сутки. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. С начала пандемии этот показатель стал максимальным. COVID-19 затронул 85 регионов страны. Всего с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 534 224 человека. За прошедшие 24 часа из российских больниц по выздоровлении были выписаны 7574 пациента с ранее диагностированным COVID-19. В общей сложности с болезнью справились 1 146 096 россиян.

За последние сутки московские медики поставили диагноз COVID-19 5224 пациентам, госпитализировано 959 человек. На ИВЛ в столичных больницах находятся 322 пациента.

Как писал NEWS.ru, ранее вирусолог предупредил о приближении к плато по коронавирусу в России.