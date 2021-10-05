Мишустин рассказал, как ездил на электричке работать педагогом

Глава кабмина России Михаил Мишустин рассказал о личном педагогическом опыте. Премьер год преподавал информатику в школе. Об этом он заявил на церемонии вручения премий правительства РФ 2021 года в области образования и почётных грамот правительства, приуроченной ко Дню учителя 5 октября, передаёт РИА Новости.

Вы знаете, что тоже имел педагогический опыт. И в институте имел, но имел его и в школе, о чём никогда не рассказывал. Я преподавал информатику в течение года в одной из небольших школ. Меня очень попросили, поскольку там не было учителя. Я ездил достаточно далеко, на электричке для того, чтобы помочь, — сказал глава правительства.

Он пояснил, что планировал проработать в школе не более трёх месяцев, но ученики попросили его не оставлять их.

Вот я их не бросил, довели до конца, — резюмировал премьер.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя, назвав профессию «благородным трудом, который невозможно переоценить». Он также объявил 2023 год Годом учителя и высказался за идею введения в школах должности советника директора по воспитанию.