Мишустин призвал регионы действовать на опережение в борьбе с COVID-19

Российским регионам нужно действовать на опережение в борьбе с коронавирусом. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19. По его словам, заболеваемость растёт, ситуация сложная и регионам необходимо прогнозировать потребности, следуя рекомендациям Роспотребнадзора.

Ещё раз обращаю внимание глав регионов: надо действовать на опережение, оперативно реагировать на изменения, не ждать, когда закончатся места для пациентов, а прогнозировать потребности и наращивать коечный фонд, — сообщил премьер.

Он добавил, что в России продолжают наращивать объёмы тестирования на наличие коронавируса. Мишустин напомнил также, как важно следовать рекомендациям санитарных врачей в борьбе с коронавирусом.

Ранее Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения России от коронавируса. Он потребовал довести коллективный иммунитет до уровня 80–90%.