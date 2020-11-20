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Мишустин предложил кабмину сменить систему начислений пособий и льгот

06:25, 21 ноября 2020 16
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Премьер Михаил Мишустин предложил правительству самостоятельно выявлять граждан, которым положены льготы и пособия. Для этого заявительный порядок предоставления соцподдержки предлагается отменить.

Взамен чиновникам предлагается самостоятельно обрабатывать весь массив данных о доходах и положенных россиянам льготах, выявляя тех, кто в них действительно нуждается. Предложение о новом социальном эксперименте прозвучало на совещании по вопросу инфраструктурно-технологического обеспечения социальной сферы, пишет «Коммерсант».

Для реализации проекта в стране будет создана единая цифровая платформа в социальной сфере, с помощью которой и можно будет узнавать о людях, нуждающихся в поддержке. Мишустин уверен, что зачастую россияне могут и не знать о полагающихся им льготах или помощи от государства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который вводит в обиход категорию «вынужденно безработных». Данный статус предлагается давать россиянам, которые потеряли работу из-за запрета деятельности их работодателя в период действия коронавирусных ограничений.

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