Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во избежание повторения ситуации с препаратом «Фризиум» поручил до 13 февраля подготовить документы о порядке ввоза на территорию страны незарегистрированных лекарств.
В самое ближайшее время, до 13 февраля, необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжёлыми заболеваниями, конечно, в первую очередь, это дети, — сказал Мишустин.
Премьер-министр назначил ответственной по этому вопросу вице-премьера Татьяну Голикову.
Проблему с поставками препарата «Фризиум» в Россию начали решать после череды скандалов летом 2019 года. В июле таможенники задержали в Москве Елену Боголюбову, которая через Интернет заказала лекарство своему больному ребёнку. Её заподозрили в контрабанде наркотиков. Подобные проблемы начались и у остальных родителей. Добиться ввоза необходимого препарата удалось благодаря вмешательству директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониавы.
Первую партию противосудорожного препарата «Фризиум» для более чем 500 детей доставили в Россию в конце октября 2019-го.
«Клобазам» — международное непатентованное название препарата «Фризиум». Деньги на закупку препарата распорядился выделить премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Как ранее писал NEWS.ru, российское правительство выделит до 22 млн рублей на покупку импортных медикаментов для тяжелобольных детей в РФ.
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