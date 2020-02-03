https://static.news.ru/photo/93219672-4660-11ea-b98b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во избежание повторения ситуации с препаратом «Фризиум» поручил до 13 февраля подготовить документы о порядке ввоза на территорию страны незарегистрированных лекарств.

В самое ближайшее время, до 13 февраля, необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжёлыми заболеваниями, конечно, в первую очередь, это дети, — сказал Мишустин.

Премьер-министр назначил ответственной по этому вопросу вице-премьера Татьяну Голикову.

Проблему с поставками препарата «Фризиум» в Россию начали решать после череды скандалов летом 2019 года. В июле таможенники задержали в Москве Елену Боголюбову, которая через Интернет заказала лекарство своему больному ребёнку. Её заподозрили в контрабанде наркотиков. Подобные проблемы начались и у остальных родителей. Добиться ввоза необходимого препарата удалось благодаря вмешательству директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониавы.

Первую партию противосудорожного препарата «Фризиум» для более чем 500 детей доставили в Россию в конце октября 2019-го.

«Клобазам» — международное непатентованное название препарата «Фризиум». Деньги на закупку препарата распорядился выделить премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как ранее писал NEWS.ru, российское правительство выделит до 22 млн рублей на покупку импортных медикаментов для тяжелобольных детей в РФ.