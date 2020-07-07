Мишустин перенёс начало модернизации первичного звена здравоохранения

Начало модернизации первичного звена здравоохранения в России переносится с 1 июля 2020 года на 1 января 2021-го. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Перенос сроков касается организации нового строительства, замены зданий в случае их высокой степени износа, капитального ремонта медицинских организаций, а также их обособленных структурных подразделений, зданий центральных и районных больниц.
Региональные программы модернизации будут утверждены до 15 декабря 2020 года, ранее срок был установлен до 1 июля.
Перенос сроков связан с перенаправлением бюджетных средств на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
NEWS.ru писал, что комитет Совета Федерации по социальной политике прорабатывает вопрос об освобождении государственных и муниципальных медицинских организаций от налога на землю и имущество. Такая мера уже сделана в отношении учреждений уголовно-исполнительной системы и религиозных организаций.
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