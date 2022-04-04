Мишустин объявил об отмене ограничений на полёты в 52 страны

Россия с 9 апреля снимет ограничения на регулярные и чартерные полёты в десятки стран, которые ранее были введены из-за распространения коронавируса, сообщил на встрече с фракцией «Единая Россия» председатель правительства Михаил Мишустин. Он добавил, что 4 апреля подписал соответствующий документ, которого ждала авиаотрасль и граждане.

Уровень заболеваемости идёт на спад. Пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям. Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран. Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Китай, Индию, ЮАР и другие дружественные нам государства, — сказал глава кабмина.

Ранее сообщалось, что Россия с 14 марта возобновила авиаперелёты с Китаем и Индонезией, которые были приостановлены в связи с ситуацией по коронавирусу. Также с 14 марта возобновлены полёты за границу из Череповца. Рейсы между Россией и Китаем были приостановлены 11 февраля из-за обнаружения на борту самолёта 34 заражённых коронавирусом пассажиров.

Заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю с 28 марта по 3 апреля снизилась на 25,6%. Вместе с тем количество госпитализированных граждан в пересчёте на 100 тысяч жителей уменьшилось на 19,9%, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 15 291, до 17 912 157. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 17 июня 2021 года, в относительном он составил 0,09%.

Также в оперштабе заявили, что на сегодняшний день наблюдается снижение количества госпитализаций в 55 регионах. При этом рост числа граждан, попавших в больницы, произошёл в восьми регионах, а заболеваемость выросла в трёх субъектах РФ.