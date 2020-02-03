https://static.news.ru/photo/08c9bc7a-465b-11ea-ae06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия принимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространения нового типа пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV из Китая. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с членами правительства.

Ситуация под контролем. Чтобы не допустить распространения этой инфекции в стране, принимаются все соответствующие меры и работает оперативный штаб, — цитирует Мишустина «Интерфакс».

Глава правительства также напомнил, что национальный план по «предупреждению завоза и распространения» коронавируса на российской территории уже подписан. Кроме того, сам 2019-nCoV внесён в список особо опасных заболеваний.

Из-за этого стало возможным осуществлять депортацию иностранцев при выявлении у них такой болезни и вводить специальные ограничительные меры, такие как карантин и изоляция, — пояснил премьер.

Мишустин также подчеркнул, что сейчас передвижение китайских граждан через границу ограничено, а движение на российско-монгольской границе — приостановлено.

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек. Из них люди умерли в 361 случае. В России зафиксированы два случая заражения, ранее сообщили в Роспотребнадзоре. Это двое граждан Китая, и сейчас они находятся под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное, а болезнь протекает в лёгкой форме.

Как писал NEWS.ru, 3 февраля в Хубэй отправятся самолёты ВКС для эвакуации 130 человек.